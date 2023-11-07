2023-11-07T12:18:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/legal/20231107/842188769.html
Финляндия конфисковала недвижимость ученого и бизнесмена Алешина
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Недвижимость российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина, находящегося под санкциями Евросоюза, стоимостью более 2,5 миллиона евро, арестована в Финляндии, сообщило агентство... ПРАЙМ, 07.11.2023
право, общество , бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия, финляндия, недвижимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Недвижимость российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина, находящегося под санкциями Евросоюза, стоимостью более 2,5 миллиона евро, арестована в Финляндии, сообщило агентство STT.
"Курортная недвижимость Бориса Алешина, российского бизнесмена, находящегося под санкциями Евросоюза, была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми. Изъятие было произведено по запросу министерства иностранных дел в сентябре", — уточняется в сообщении.
Ранее Евросоюз внес Алешина в санкционный список из-за его связей с российской оборонной промышленностью. По данным агентства, Алешин работает в нескольких компаниях, в том числе в Объединенной авиастроительной корпорации, а также является председателем совета директоров группы "Кронштадт".
Борис Алешин является академиком Российской академии наук и специалистом в области процессов управления и создания сложных информационных систем, следует из данных, опубликованных на сайте Российской академии наук.