МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Недвижимость российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина, находящегося под санкциями Евросоюза, стоимостью более 2,5 миллиона евро, арестована в Финляндии, сообщило агентство STT. Усманов подал иск в суд ФРГ из-за обысков на яхте, пишет СМИ

"Курортная недвижимость Бориса Алешина, российского бизнесмена, находящегося под санкциями Евросоюза, была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми. Изъятие было произведено по запросу министерства иностранных дел в сентябре", — уточняется в сообщении.

Ранее Евросоюз внес Алешина в санкционный список из-за его связей с российской оборонной промышленностью. По данным агентства, Алешин работает в нескольких компаниях, в том числе в Объединенной авиастроительной корпорации, а также является председателем совета директоров группы "Кронштадт".

Борис Алешин является академиком Российской академии наук и специалистом в области процессов управления и создания сложных информационных систем, следует из данных, опубликованных на сайте Российской академии наук.