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2023
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В ГИБДД Москвы призвали к скорейшему запрету детям езды на электросамокатах
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Требуется скорейший запрет езды на электросамокатах детям до 18 лет, заявил заместитель начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский. "Исключить... ПРАЙМ, 07.11.2023
право, общество , транспорт, бизнес, новости, россия, дети, электросамокаты, гибдд москвы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Требуется скорейший запрет езды на электросамокатах детям до 18 лет, заявил заместитель начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский.
"Исключить возможность использования СИМ (средств индивидуальной мобильности — ред.) лицами, не достигшим совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее", — отметил он в ходе круглого стола в Мосгордуме по теме использования средств СИМ.
Логиновский сообщил, что за десять месяцев 2023 года произошло 805 дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, более 200 из которых — в октябре. Из-за эти ДТП погибли три человека.
Он также отметил, что за указанный период произошло 271 ДТП на СИМ с участием несовершеннолетних, причем 213 из них — с детьми до 16 лет.
Кроме того, Логиновский призвал ограничить по аналогии с жилой зоной на территории Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 км/ч добавил, что пользователь СИМ должен знать "элементарные правила дорожного движения".
Сейчас на территории Москвы для электросамокатов действует ограничение скорости до 25 км/ч, но есть зоны медленного передвижения, где скорость ограничена до 5-15 км/ч.