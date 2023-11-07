МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Требуется скорейший запрет езды на электросамокатах детям до 18 лет, заявил заместитель начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский. В России планируют создать инфраструктуру для электросамокатов, пишет СМИ

"Исключить возможность использования СИМ (средств индивидуальной мобильности — ред.) лицами, не достигшим совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее", — отметил он в ходе круглого стола в Мосгордуме по теме использования средств СИМ.

Логиновский сообщил, что за десять месяцев 2023 года произошло 805 дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, более 200 из которых — в октябре. Из-за эти ДТП погибли три человека.

Он также отметил, что за указанный период произошло 271 ДТП на СИМ с участием несовершеннолетних, причем 213 из них — с детьми до 16 лет.

Кроме того, Логиновский призвал ограничить по аналогии с жилой зоной на территории Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 км/ч добавил, что пользователь СИМ должен знать "элементарные правила дорожного движения".

Сейчас на территории Москвы для электросамокатов действует ограничение скорости до 25 км/ч, но есть зоны медленного передвижения, где скорость ограничена до 5-15 км/ч.