МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ уведомил правоохранительные органы о противоправной деятельности в ходе опытно-конструкторских работ по созданию типового электронно-цифрового макета судна, возбуждено уголовное дело, ущерб министерству может превышать 230 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Минпромторг сообщил, насколько продажи легковых авто выросли в октябре

"Минпромторг РФ усмотрел нанесение ущерба в результате противоправной деятельности в ходе выполнения ОКР в 2016-2018 годах, о чем министерство уведомило правоохранительные органы. Следственный комитет уже признал министерство пострадавшей стороной в возбужденном уголовном деле", — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено против неустановленной группы лиц, уточнил собеседник агентства.

"Ущерб мог превысить 230 млн рублей. ОКР с шифром "Адаптация" выполнялся МИРЭА с привлечением ряда соисполнителей и подразумевал выполнение таких работ, как создание типового электронно-цифрового макета судна, разработку унифицированного российского формата хранения проектной документации и так далее. Предварительная экспертная оценка выявила недочеты в работе системы, а также завышение стоимости выполненных работ", — добавил он.