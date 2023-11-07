2023-11-07T17:23:04+03:00
2023-11-07T17:23:04+03:00
2023-11-07T17:23:04+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231107/842195076.html
Минпромторг добился возбуждения дела о нарушениях при создании макета судна
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Минпромторг РФ уведомил правоохранительные органы о противоправной деятельности в ходе опытно-конструкторских работ по созданию типового электронно-цифрового макета судна,... ПРАЙМ, 07.11.2023
право, общество , новости, россия, минпромторг, судно, уголовное дело
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ уведомил правоохранительные органы о противоправной деятельности в ходе опытно-конструкторских работ по созданию типового электронно-цифрового макета судна, возбуждено уголовное дело, ущерб министерству может превышать 230 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
"Минпромторг РФ усмотрел нанесение ущерба в результате противоправной деятельности в ходе выполнения ОКР в 2016-2018 годах, о чем министерство уведомило правоохранительные органы. Следственный комитет уже признал министерство пострадавшей стороной в возбужденном уголовном деле", — рассказал источник.
Уголовное дело возбуждено против неустановленной группы лиц, уточнил собеседник агентства.
"Ущерб мог превысить 230 млн рублей. ОКР с шифром "Адаптация" выполнялся МИРЭА с привлечением ряда соисполнителей и подразумевал выполнение таких работ, как создание типового электронно-цифрового макета судна, разработку унифицированного российского формата хранения проектной документации и так далее. Предварительная экспертная оценка выявила недочеты в работе системы, а также завышение стоимости выполненных работ", — добавил он.