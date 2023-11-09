МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внес в Госдуму на рассмотрение проект закона, призванный уменьшить продолжительность рабочей недели с 40 до 39 часов, а также сократить длительность рабочего дня на час, когда он предшествует государственному празднику. Данный документ находится в доступе в думской электронной базе. Они подешевеют: когда станет доступнее главная мечта россиян

В законопроекте предлагается дополнить закрепляющую сокращенный рабочий день перед государственными праздниками статью 95 Трудового кодекса РФ и изложить ее следующим образом:

"Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному дню или нерабочему праздничному, уменьшается на один час".

Кроме того, законопроект предполагает снижение общей максимальной планки продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов путем замены в части 2 статьи 91 ТК РФ фразы "превышать 40 часов в неделю" на слова "превышать 39 часов в неделю".

Ранее СМИ писали, что Госдума намерена сократить рабочую неделю до 36 часов. Предполагалось, что рабочий день в пятницу будет длиться до обеда.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, комментируя информацию, подчеркивал, что работники не против уменьшения рабочего времени, но с сохранением размера заработной платы. При этом, указывал он, идея сократить рабочую неделю неактуальна в условиях кадрового дефицита.