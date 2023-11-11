2023-11-11T04:09:00+03:00
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2023
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В Генпрокуратуре назвали объем ущерба от экономических преступлений
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Больше половины ущерба от преступлений, зарегистрированных за 9 месяцев в России, приходится на деяния экономической направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, право, общество , экономика, россия, экономические преступления, ущерб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Больше половины ущерба от преступлений, зарегистрированных за 9 месяцев в России, приходится на деяния экономической направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"Ущерб от преступлений составил 397 миллиардов рублей, что на 36,3 % меньше показателя за январь – сентябрь прошлого года. Больше половины причиненного ущерба приходится на деяния экономической направленности (231,3 миллиарда рублей)", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
Там уточнили, что в процессе добровольного погашения ущерба и в ходе изъятия имущества государству было возмещено 105,3 миллиарда рублей.
Кроме того, на активы стоимостью 150,9 миллиарда рублей был наложен арест.
В целом, за 9 месяцев в России было зарегистрировано более 1,5 миллиона преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.