МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Больше половины ущерба от преступлений, зарегистрированных за 9 месяцев в России, приходится на деяния экономической направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. В Генпрокуратуре назвали сумму средств, изъятых у чиновников с начала года

"Ущерб от преступлений составил 397 миллиардов рублей, что на 36,3 % меньше показателя за январь – сентябрь прошлого года. Больше половины причиненного ущерба приходится на деяния экономической направленности (231,3 миллиарда рублей)", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.

Там уточнили, что в процессе добровольного погашения ущерба и в ходе изъятия имущества государству было возмещено 105,3 миллиарда рублей.

Кроме того, на активы стоимостью 150,9 миллиарда рублей был наложен арест.

В целом, за 9 месяцев в России было зарегистрировано более 1,5 миллиона преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.