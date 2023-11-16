МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску МТС-банка взыскал c бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского депозитария, около 35,6 миллиона долларов (около 3,2 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Euroclear заработал на российских активах три млрд евро за девять месяцев

Представитель истца сообщил, что иск заявлен о взыскании убытков, причиненных действиями ответчика — блокировкой из-за санкций в отношении МТС-банка принадлежащих банку ценных бумаг. А размер убытков равен доходу, который не был получен истцом, и включает в себя также проценты за неправомерное удержание денежных средств. В сумму иска включены 18 произведенных эмитентами выплат по 11 ценным бумагам, уточнил представитель российского банка.