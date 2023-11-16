2023-11-16T17:31:03+03:00
2023-11-16T17:31:03+03:00
2023-11-16T17:31:03+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231116/842288762.html
Суд в Москве по иску МТС-банка взыскал убытки с Euroclear Bank
Право
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Арбитражный суд Москвы по иску МТС-банка взыскал c бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского депозитария, около 35,6 миллиона долларов (около 3,2 миллиарда рублей по... ПРАЙМ, 16.11.2023
право, общество , экономика, новости, россия, суд, мтс-банк, euroclear
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/59/841455900.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/59/841455900.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/58/841455899.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/58/841455899.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/58/841455887.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/58/841455887.jpg
https://1prime.ru/finance/20231026/842095992.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску МТС-банка взыскал c бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского депозитария, около 35,6 миллиона долларов (около 3,2 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представитель истца сообщил, что иск заявлен о взыскании убытков, причиненных действиями ответчика — блокировкой из-за санкций в отношении МТС-банка принадлежащих банку ценных бумаг. А размер убытков равен доходу, который не был получен истцом, и включает в себя также проценты за неправомерное удержание денежных средств. В сумму иска включены 18 произведенных эмитентами выплат по 11 ценным бумагам, уточнил представитель российского банка.