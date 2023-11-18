МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Бывший заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко объявлен в розыск, сообщили в МВД. МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на арест Путина судью МУС

"Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — гласит информация в базе ведомства.

Сообщается, что Алексашенко* в период с мая 1993 года по март 1995-го занимал должность заместителя министра финансов, после этого был назначен зампредседателя Банка России. В сентябре 1998 года ушел в отставку. С декабря 2008-го был директором по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ.

16 июня текущего года Алексашенко был внесен в реестр иноагентов за то, что, он информации МВД, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также о проводимой Москвой политике. Кроме того, он "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ".

Руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщал, что американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом при участии иноагентов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко* генерировал санкции против России. Он назвал это грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета страны.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.