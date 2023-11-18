МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Социальная сеть Х в понедельник подаст "термоядерный" иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с "антисемитскими" высказываниями ее владельца, заявил американский предприниматель Илон Маск. Крупные кинокомпании остановили размещение рекламы в сети X

"В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию", — написал Маск в Х.

Маск ранее подвергся критике за комментарий под публикацией одного из пользователей, который многие расценили как проявление антисемитской риторики. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.

На фоне критики в свой адрес в пятницу Маск написал, что любой пользователь, который решится публично выступить в поддержку геноцида в принадлежащей ему социальной сети, подвергнется блокировке.

Ранее поступила информация, что крупнейшие кинокомпании, такие как Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы в соцсети Х после "антисемитских" высказываний ее владельца, бизнесмена Илона Маска. Аналогичное решение приняли также такие компании, как Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.