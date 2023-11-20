МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Мосгипротранс", участвовавшего, в частности, в проектировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, взыскал около 2,1 миллиарда рублей с АО "Скоростные магистрали", "дочки" РЖД, курирующей проект создания ВСМ в России, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. РЖД предложили инструмент для субсидирования крупных проектов госкомпаний

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично — "Мосгипротранс" в иске, поданном в июне, просил взыскать с ответчика около 2,2 миллиарда рублей. Кроме суммы долга, суд взыскал со "Скоростных магистралей" проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14 октября этого года по дату фактического исполнения обязательств, начисляемые на взысканную сумму.

В материалах дела говорится, что истцом были заявлены требования о возврате средств гарантийного фонда в связи с тем, что, по мнению истца, наступил срок его возврата, а также о взыскании "неустойки, ранее удержанной заказчиком". Более подробно основания исковых требований и другие обстоятельства спора пока не приводятся.

Ранее стороны неоднократно судились по поводу исполнения договора от 18 июня 2015 года стоимостью более 22 миллиардов рублей, по которому консорциум проектировщиков, включавший в себя "Мосгипротранс", "Нижегородметропроект" и китайскую инженерную железнодорожную корпорацию "Эр Юань", обязался провести инженерные изыскания, разработать проекты планировки и межевания территорий и проектную документацию для строительства участка от Москвы до Казани будущей ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург.

Так, в 2020-2021 годах суды четырех инстанций, включая Верховный суд, отклонили иск "Скоростных магистралей", заказчика разработки проекта, о взыскании с консорциума около 710 миллионов рублей. По мнению истца, ответчики выполнили не предусмотренные проектом работы, незаконно применили повышающие коэффициенты и допустили арифметические ошибки при расчете стоимости работ, в результате чего у заказчика возникла переплата, которую он требовал вернуть.

В другом деле, также прошедшем четыре инстанции, суды, наоборот взыскали с "дочки" РЖД в пользу "Мосгипротранса" более 114 миллионов рублей долга по договору. Реализация проекта ВСМ Москва — Казань была заморожена. Среди проектов "Мосгипротранса" также — Байкало-Амурская магистраль, станции московского метро Маяковская, Новослободская и другие, Центральный детский магазин, Московские центральные диаметры, сообщает сайт организации.