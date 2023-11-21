2023-11-21T18:19:01+03:00
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Топ-менеджеры "Балтики" обжаловали арест по делу о выводе брендов
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Топ-менеджеры пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский обжаловали арест по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... ПРАЙМ, 21.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — ПРАЙМ. Топ-менеджеры пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и Антон Рогачевский обжаловали арест по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Да, обжаловали арест. Суд жалобы зарегистрировал", — сообщили в объединенной пресс-службе. Ранее Выборгский районный суд избрал Шерстенникову и Рогачевскому заключение под стражу по 30 декабря.
Афера, по мнению следствия, сводится к передаче другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) прав интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию.
Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.
Согласно архивным данным сайта компании, Шерстенников работал в Carlsberg с 1999 года, с 2021 был назначен на должность президента "Балтики". Рогачевский пришел в "Балтику" в 2005 году, с 2014 года занимал пост вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. На данный момент страница с управленческим составом "Балтики" удалена с сайта компании.