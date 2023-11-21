2023-11-21T19:54:23+03:00
2023-11-21T19:54:23+03:00
2023-11-21T19:54:23+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231121/842330325.html
Финляндия продолжит подготовку новых ограничений на границе с Россией
Право
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МВД Финляндии продолжит разработку новых ограничений на границе с Россией, сообщила глава ведомства Мари Рантанен. "Ужесточения на границе готовятся в другом варианте", — сказала... ПРАЙМ, 21.11.2023
право, общество , новости, в мире, финляндия, россия, граница, ограничения
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/02/841260210.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/02/841260210.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/02/841260209.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/02/841260209.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/01/841260197.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/01/841260197.jpg
https://1prime.ru/global/20231120/842312695.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — ПРАЙМ. МВД Финляндии продолжит разработку новых ограничений на границе с Россией, сообщила глава ведомства Мари Рантанен.
"Ужесточения на границе готовятся в другом варианте", — сказала она журналистам.
Ранее замканцлера юстиции Микко Пуумалайнен вынес отрицательную резолюцию по законопроекту об ужесточении перемещения на границе с Россией ввиду недостаточных гарантий соблюдения законодательства ЕС, ЕСПЧ об обеспечении международной защиты населения.
Власти Финляндии стремятся к полному закрытию границы с Россией на фоне увеличивающегося числа прибывающих беженцев третьих стран. Из-за ухудшения миграционной безопасности правительство республики приняло решение о закрытии четырех КПП на юго-востоке российско-финской границы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе, заявил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление.