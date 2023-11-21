ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — ПРАЙМ. МВД Финляндии продолжит разработку новых ограничений на границе с Россией, сообщила глава ведомства Мари Рантанен. Песков раскритиковал "русофобскую" позицию Финляндии

"Ужесточения на границе готовятся в другом варианте", — сказала она журналистам.

Ранее замканцлера юстиции Микко Пуумалайнен вынес отрицательную резолюцию по законопроекту об ужесточении перемещения на границе с Россией ввиду недостаточных гарантий соблюдения законодательства ЕС, ЕСПЧ об обеспечении международной защиты населения.

Власти Финляндии стремятся к полному закрытию границы с Россией на фоне увеличивающегося числа прибывающих беженцев третьих стран. Из-за ухудшения миграционной безопасности правительство республики приняло решение о закрытии четырех КПП на юго-востоке российско-финской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе, заявил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление.