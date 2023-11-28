МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Четверо китайских сотрудников подали в суд на Bifinity, французскую дочернюю компанию криптовалютной биржи Binance, за несоблюдение законодательства Франции, сообщает издание Challenges со ссылкой на источники. США выдвинули против Binance обвинения в заговоре

Портал Coindesk в июне сообщал, что французское подразделение крупнейшей криптобиржи мира Binance находится под следствием местных властей из-за обвинений в незаконном предоставлении услуг по цифровым активам и отмыванию денег.

"Bifinty стала объектом нового разбирательства", — говорится в сообщении издания.

По информации Challenges, жалобу подали четыре сотрудника из Китая, которые были уволены в начале года якобы за проведение незаконных транзакций. Они в свою очередь считают, что их увольнение было связано с экономическими причинами. По их словам, компания также выплачивала часть полагающихся им средств в криптовалюте, что может быть расценено во Франции как недействительный способ оплаты.

Отмечается, что экс-сотрудники требуют у компании более миллиона евро.

Слушание назначено на конец февраля 2024 года.

На прошлой неделе генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао признал вину в нарушениях, американский минюст требует от биржи выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа. Также Чжао объявил об уходе с должности главы Binance.