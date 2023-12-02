МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Наши юристы делают все возможное, чтобы Россия противостояла внешнему давлению и сводила на нет попытки недружественных государств навязать "право избранных", заявил в ходе выступления на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией "Юрист года" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США

Он поздравил представителей юридической сферы с наступающим Днем юриста и отметил, что такие специалисты делают важные вещи для государства и людей: обеспечивают верховенство закона и неукоснительное исполнение Конституции РФ.

"Делают все, чтобы наша страна расширяла сотрудничество со своими партнерами, эффективно противостояла давлению извне со стороны недружественных государств, которых, к сожалению, немало, ну, и, конечно, сводила на нет попытки навязать миру "право избранных" вместо общепринятых норм международного права", — отметил Медведев работу российских юристов.