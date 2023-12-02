2023-12-02T17:50:00+03:00
2023-12-02T17:50:04+03:00
2023-12-02T17:50:00+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231202/842440685.html
Медведев отметил вклад российских юристов в борьбу с внешним давлением
Право
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Наши юристы делают все возможное, чтобы Россия противостояла внешнему давлению и сводила на нет попытки недружественных государств навязать "право избранных", заявил в ходе... ПРАЙМ, 02.12.2023
право, общество , новости, россия, дмитрий медведев, юристы
https://cdnn.1prime.ru/images/84227/22/842272277.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84227/22/842272277.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84227/22/842272276.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84227/22/842272276.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84227/22/842272264.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84227/22/842272264.jpg
https://1prime.ru/society/20231202/842440191.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Наши юристы делают все возможное, чтобы Россия противостояла внешнему давлению и сводила на нет попытки недружественных государств навязать "право избранных", заявил в ходе выступления на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией "Юрист года" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он поздравил представителей юридической сферы с наступающим Днем юриста и отметил, что такие специалисты делают важные вещи для государства и людей: обеспечивают верховенство закона и неукоснительное исполнение Конституции РФ.
"Делают все, чтобы наша страна расширяла сотрудничество со своими партнерами, эффективно противостояла давлению извне со стороны недружественных государств, которых, к сожалению, немало, ну, и, конечно, сводила на нет попытки навязать миру "право избранных" вместо общепринятых норм международного права", — отметил Медведев работу российских юристов.