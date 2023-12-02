2023-12-02T18:06:00+03:00
2023-12-02T18:06:03+03:00
2023-12-02T18:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231202/842440711.html
Путин призвал юристов оказывать помощь людям
Право
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин, поздравляя юристов с их профессиональным праздником, пожелал им и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной военной... ПРАЙМ, 02.12.2023
право, общество , новости, россия, владимир путин, юристы
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/88/842378862.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/88/842378862.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/88/842378861.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/88/842378861.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/88/842378849.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/88/842378849.jpg
https://1prime.ru/legal/20231202/842440685.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя юристов с их профессиональным праздником, пожелал им и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, а также уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы.
Поздравление Путина зачитали на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией "Юрист года" в Москве. Российский лидер также отметил, что без юридической поддержки и сопровождения сегодня невозможно представить деятельность бизнеса, социальной сферы, общественных организаций.
"Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей. Уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям", — процитировали слова Путина на церемонии.
День юриста в России отмечают ежегодно 3 декабря.