МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя юристов с их профессиональным праздником, пожелал им и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, а также уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы. Медведев отметил вклад российских юристов в борьбу с внешним давлением

Поздравление Путина зачитали на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией "Юрист года" в Москве. Российский лидер также отметил, что без юридической поддержки и сопровождения сегодня невозможно представить деятельность бизнеса, социальной сферы, общественных организаций.

"Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей. Уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям", — процитировали слова Путина на церемонии.

День юриста в России отмечают ежегодно 3 декабря.