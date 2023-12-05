МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Роснефти" запретил британской BP Oil International Ltd продолжать разбирательство с крупнейшей российской нефтяной компанией в международном коммерческом арбитраже, следует из опубликованной резолютивной части определения суда. Суд рассмотрит жалобу бывшего топ-менеджера "Рольфа" на приговор

"Запретить BP Oil International Ltd продолжать арбитражное разбирательство с ПАО "НК "Роснефть"… проводимое в соответствии с арбитражным регламентом Сингапурского международного арбитражного центра", — говорится в определении.

В случае неисполнения судебного акта московский суд определил взыскать с BP Oil International Ltd в пользу "Роснефти" около 219 тысяч фунтов стерлингов в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа (по текущему курсу – более 25 миллионов рублей).

В материалах суда предмет арбитражного разбирательства в Сингапуре пока не уточняется.

BP – британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

Основной акционер "Роснефти" — государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежит BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.