МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Глава Национального банка Польши Адам Глапиньский будет отдан под трибунал, рассказала в эфире телеканала Polsat депутат сейма от оппозиционной "Гражданской коалиции" Барбара Новацкая. Моравецкий столкнулся с трудностями при формировании кабмина, пишут СМИ

"Мы не собираемся заниматься политическими разборками. Мы уверены, что то, что делал председатель Глапиньский, он делал во вред Польше. Нас беспокоит, столько лет, что этот банк был прямо на политических услугах у "Права и справедливости", — сказала Новацкая, отвечая на вопрос о причине решения сейма отдать председателя Нацбанка под трибунал.

По ее словам, окончательное решение парламент примет через несколько недель или месяцев.

Ранее сообщалось, что по результатам выборов в Польше объединенная оппозиция получила более половины мест в сейме и теперь имеет право принимать подобные решения. Глапиньский же был назначен на свою должность во время правления партии "Право и справедливость".

В свою очередь, лидер оппозиции Дональд Туск отмечал, что Глапиньский подвергается критике из-за неэффективной борьбы с инфляцией и выкупа активов, в ходе которых Нацбанк в 2021-2022 годах нарушил Конституцию.