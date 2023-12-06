МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Лица, признанные иностранными агентами, будут лишены возможности проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности России, сказано в тексте поправок к проекту о добровольческих формированиях, опубликованного в электронной базе Государственной Думы. ФСБ намерена отсудить у "Туполева" 800 миллионов рублей

"Внести в Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности"… Граждане Российской Федерации не могут быть направлены для прохождения военной службы по призыву в органы федеральной службы безопасности в случае… если они признаны иностранными агентами", — следует из текста поправок к законопроекту.

Иностранный агент — это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства. Законодательства многих стран налагают ограничения на деятельность иностранных агентов: СМИ, некоммерческих организаций (НКО), физических лиц, следует из данных открытых источников.