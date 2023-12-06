2023-12-06T14:10:50+03:00
2023-12-06T14:10:50+03:00
2023-12-06T14:10:50+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231206/842475744.html
В Госдуме предложили запретить иноагентам службу по призыву в органах ФСБ
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лица, признанные иностранными агентами, будут лишены возможности проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности России, сказано в тексте поправок к проекту... ПРАЙМ, 06.12.2023
право, общество , новости, россия, фсб, иноагенты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Лица, признанные иностранными агентами, будут лишены возможности проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности России, сказано в тексте поправок к проекту о добровольческих формированиях, опубликованного в электронной базе Государственной Думы.
"Внести в Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности"… Граждане Российской Федерации не могут быть направлены для прохождения военной службы по призыву в органы федеральной службы безопасности в случае… если они признаны иностранными агентами", — следует из текста поправок к законопроекту.
Иностранный агент — это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства. Законодательства многих стран налагают ограничения на деятельность иностранных агентов: СМИ, некоммерческих организаций (НКО), физических лиц, следует из данных открытых источников.