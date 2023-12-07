МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве "Открытие Холдинга" признал недействительными 23 договора займа 2015-2017 годов, по которым "Открытие Холдинг" выдавал деньги своей кипрской "дочке" Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), и договор новации 2018 года, заключенный взамен этих договоров займа. Московский суд оштрафовал TikTok за ролики о "зацеперах"

Как следует из сообщения конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой на Федресурсе, суд также применил последствия недействительности сделок, взыскав с OICL в конкурсную массу "Открытие Холдинга" более 320,1 миллиарда рублей и одновременно восстановив требования OICL к займодавцу в размере около 37,6 миллиарда рублей, ранее уплаченных "Открытие Холдингу" на основании спорных сделок.

С заявлением об оспаривании этих сделок Булатова обратилась в суд в ноябре 2022 года. В порядке применения последствий недействительности ничтожных сделок Булатова тогда просила взыскать с OICL более 412,7 миллиарда рублей и в пользу OICL с "Открытие Холдинга" – около 91,5 миллиарда рублей. В сообщении на Федресурсе говорится, что впоследствии требования были уточнены.

Арбитражные суды трех инстанций в 2022-2023 годах в отдельном деле по иску "Открытие Холдинга" к OICL взыскали с ответчика около 363,4 миллиарда рублей основного долга и около 120,6 миллиарда процентов по этому же договору новации от 28 сентября 2018 года. ФНС в том деле доказывала, что сделки заключались в целях вывода денежных средств в оффшорную юрисдикцию, в связи с чем отвечают признакам злоупотребления правом и являются мнимыми. По мнению ФНС, в иске следовало отказать. Суды, однако, посчитали реальность договоров займа доказанной.

Еще в одном деле арбитражный суд Москвы взыскал с OICL в пользу "Открытие Холдинга" более 36,3 миллиарда рублей неустойки по тому же договору новации.

"Открытие Холдинг" (ранее – финансовая корпорация "Открытие") предоставлял банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги управления активами, бывший основной акционер банка "Открытие". Суд в июле признал компанию банкротом по ее собственному заявлению о банкротстве. Общая сумма требований кредиторов, внесенных в реестр, на тот момент превышала 920 миллиардов рублей. Otkritie Investments Cyprus Limited на 100% принадлежит "Открытие Холдингу", компания выполняла функции инвестиционной структуры группы "Открытие" за пределами России.