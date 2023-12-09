МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российским чиновникам запрещено владеть иностранными ценными бумагами, с нарушителями у Генеральной прокуратуры "разговор короткий", напомнил глава ведомства Игорь Краснов в интервью RT. В Генпрокуратуре назвали сумму средств, изъятых у чиновников с начала года

"Особый акцент хотел бы сделать на запрете владения или пользования иностранными финансовыми инструментами, нарушение которого влечет увольнение тех должностных лиц, на которых он распространяется", — подчеркнул он.

Во время проверок Генпрокуратурой выявляются факты несоблюдения некоторыми чиновниками антикоррупционных запретов.

"С нарушителями у нас разговор короткий", — заметил Краснов.

Как отметил генеральный прокурор, подобная мера оправдана из соображений безопасности, так как зависимость российских должностных лиц от иностранных структур недопустима.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что ведомство сосредоточилось на выявлении нарушений в сфере госзакупок, распоряжении бюджетных средств.