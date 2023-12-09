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2023
https://1prime.ru/legal/20231209/842516799.html
Краснов напомнил чиновникам о запрете владения ценными бумагами за рубежом
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Российским чиновникам запрещено владеть иностранными ценными бумагами, с нарушителями у Генеральной прокуратуры "разговор короткий", напомнил глава ведомства Игорь Краснов в... ПРАЙМ, 09.12.2023
право, общество , новости, россия, чиновники, ценные бумаги, генеральная прокуратура, игорь краснов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российским чиновникам запрещено владеть иностранными ценными бумагами, с нарушителями у Генеральной прокуратуры "разговор короткий", напомнил глава ведомства Игорь Краснов в интервью RT.
"Особый акцент хотел бы сделать на запрете владения или пользования иностранными финансовыми инструментами, нарушение которого влечет увольнение тех должностных лиц, на которых он распространяется", — подчеркнул он.
Во время проверок Генпрокуратурой выявляются факты несоблюдения некоторыми чиновниками антикоррупционных запретов.
"С нарушителями у нас разговор короткий", — заметил Краснов.
Как отметил генеральный прокурор, подобная мера оправдана из соображений безопасности, так как зависимость российских должностных лиц от иностранных структур недопустима.
Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что ведомство сосредоточилось на выявлении нарушений в сфере госзакупок, распоряжении бюджетных средств.