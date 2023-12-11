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2023
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В России вступили в силу новые правила сдачи загранпаспорта
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В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении выезда за границу, соответствующее постановление разместили на портале правовой информации 22 ноября. В... ПРАЙМ, 11.12.2023
право, общество , новости, россия, запрет на выезд за границу, сдача загранпаспорта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении выезда за границу, соответствующее постановление разместили на портале правовой информации 22 ноября.
В документе сказано, что гражданин, право на выезд которого временно ограничено, обязан в течение пяти рабочих дней со дня доведения до него таких сведений явиться и передать паспорт на хранение "до истечения срока временного ограничения либо истечения срока действия паспорта".
Из постановления следует, что данная мера позволит "снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц".
Сдача паспорта производится в уполномоченном органе власти, выдавшем документ. При этом оформляют акт приема-передачи в двух экземплярах. Один из них выдают гражданину, а другой остается у уполномоченного органа.