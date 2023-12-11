МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении выезда за границу, соответствующее постановление разместили на портале правовой информации 22 ноября. Россиян предупредили, кого не пустят за границу по новым правилам

В документе сказано, что гражданин, право на выезд которого временно ограничено, обязан в течение пяти рабочих дней со дня доведения до него таких сведений явиться и передать паспорт на хранение "до истечения срока временного ограничения либо истечения срока действия паспорта".

Из постановления следует, что данная мера позволит "снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц".

Сдача паспорта производится в уполномоченном органе власти, выдавшем документ. При этом оформляют акт приема-передачи в двух экземплярах. Один из них выдают гражданину, а другой остается у уполномоченного органа.