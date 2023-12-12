МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Симоновский суд Москвы обязал основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова возместить Сбербанку ущерб в размере свыше 21 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд признал российского сотового ретейлера "Связной" банкротом

"Иск ПАО "Сбербанк" удовлетворить, взыскать с Мазурова более 21 миллиарда рублей", — сказала судья Юлия Окунева.

Также суд удовлетворил иск Антипинского НПЗ, обязав Мазурова выплатить предприятию более 1,7 миллиарда рублей. Пострадавшей девушке каждый из осужденных должен выплатить по 500 тысяч рублей.

Симоновский райсуд сегодня приговорил Мазурова к 10 годам колонии, его подельника Александра Курилова — к 8 годам.

Всего по делу заявлено три иска. От Сбербанка — на почти 12 миллиардов рублей и 100 миллионов долларов, от Антипинского НПЗ — на 1,7 миллиарда рублей, от потерпевшей, на которую, по версии следствия, напали по приказу Мазурова, — на 9 миллионов рублей.

Мазурову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, Мазуров и соучастники похитили деньги Сбербанка и АО "Антипинский НПЗ", оформив документы на получение невозвратных кредитов и заключив подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества с подконтрольными предпринимателями.

Кроме того, как выяснило следствие, Курилов по распоряжению Мазурова напал на девушку, использовал травматическое оружие против еще одного жителя столицы, а также поджег два автомобиля члена семьи бывшего сотрудника службы безопасности АО "Новый поток". Курилов также обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Антипинский НПЗ был базовым активом группы "Новый поток", крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. Впоследствии группа лишилась всех ключевых активов, в том числе Антипинского НПЗ в мае 2019 года. Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора "Нового потока".