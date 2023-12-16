МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение в нормативных правовых актах видов премий, их размеры, сроки, основания и условия их выплаты. Законопроект доступен в электронной базе ГД. Исследование показало, как в России выросли зарплатные предложения

"При установлении систем премирования в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, определяются виды премий, их размеры, сроки, основания и условия их выплаты работникам, в том числе с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания и других условий", — сказано в документе.

Согласно пояснительной записке, законопроект подготовили для возможности реализации работниками права на своевременную и в полном размере выплату справедливой зарплаты, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи.

Авторы законопроекта отмечают, что он касается только снижения выплат работнику при дисциплинарном взыскании.

"Применение предлагаемой законопроектом нормы позволяет работодателю учитывать при стимулировании работника достигнутые им показатели и результаты, а также учитывать при премировании наличие дисциплинарного взыскания", — сказано также в пояснительной записке к законопроекту.