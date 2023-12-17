2023-12-17T18:49:34+03:00
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В Финляндии прошла акция протеста из-за закрытия границ
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В приграничном городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы с Россией, сообщает в воскресенье общественный вещатель Yle. "В Лаппеенранте сегодня прошла акция... ПРАЙМ, 17.12.2023
право, общество , новости, в мире, финляндия, россия, закрытие границы с финляндией
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. В приграничном городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы с Россией, сообщает в воскресенье общественный вещатель Yle.
"В Лаппеенранте сегодня прошла акция протеста против закрытия восточной границы. По оценкам корреспондента Yle, на митинге собралось около 50-60 демонстрантов. В основном это были россияне, которые живут в Финляндии и являются держателями паспортов двух стран", — сказано в материале.
По словам одной из участниц акции протеста, в сложившейся ситуации стоит винить Финляндию и НАТО. Мигранты и ранее прибывали в страну, однако это не вызывало таких жестких мер, сказала она.
Как ранее сообщал Yle, недовольство жителей вызывает и непостоянство действий финских властей, которые сначала "открывают границу, а потом вновь закрывают".
Финляндия закрыла границы с Россией 30 ноября до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря по 14 января.