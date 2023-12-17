МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. В приграничном городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы с Россией, сообщает в воскресенье общественный вещатель Yle. Путин оценил влияние вступления Финляндии в НАТО на отношения с Россией

"В Лаппеенранте сегодня прошла акция протеста против закрытия восточной границы. По оценкам корреспондента Yle, на митинге собралось около 50-60 демонстрантов. В основном это были россияне, которые живут в Финляндии и являются держателями паспортов двух стран", — сказано в материале.

По словам одной из участниц акции протеста, в сложившейся ситуации стоит винить Финляндию и НАТО. Мигранты и ранее прибывали в страну, однако это не вызывало таких жестких мер, сказала она.

Как ранее сообщал Yle, недовольство жителей вызывает и непостоянство действий финских властей, которые сначала "открывают границу, а потом вновь закрывают".

Финляндия закрыла границы с Россией 30 ноября до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря по 14 января.