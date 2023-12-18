ПАРИЖ, 18 дек — ПРАЙМ. Региональное и межведомственное управление по экономике, занятости, труду и солидарности (DRIEETS) Парижского региона наложило на французское отделение транснациональной компании Unilever штраф в размере двух миллионов евро, следует из релиза, опубликованного на сайте генерального управления по конкуренции, защите прав потребителей и противодействию мошенничества (DGCCRF). Суд взыскал с "дочки" "Открытия Холдинга" 320 миллиардов рублей

"В соответствии со статьями L. 441-16 a) и L. 470-2 V Коммерческого кодекса Франции, региональное и межведомственное управление по вопросам экономики, занятости, труда и солидарности (DRIEETS) Иль-де-Франса наложило на компанию UNILEVER FRANCE штраф в размере 2 000 000 евро за несвоевременную оплату счетов поставщиков", — сказано в тексте.

Ранее управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) сообщало, что оценит правдивость заявлений производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever об экологичности продукции.