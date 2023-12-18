2023-12-18T15:15:42+03:00
2023-12-18T15:15:42+03:00
2023-12-18T15:15:42+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231218/842598971.html
Французский регулятор оштрафовал Unilever France
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Региональное и межведомственное управление по экономике, занятости, труду и солидарности (DRIEETS) Парижского региона наложило на французское отделение транснациональной компании... ПРАЙМ, 18.12.2023
банки, право, общество , финансы, новости, франция, unilever france
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 18 дек — ПРАЙМ. Региональное и межведомственное управление по экономике, занятости, труду и солидарности (DRIEETS) Парижского региона наложило на французское отделение транснациональной компании Unilever штраф в размере двух миллионов евро, следует из релиза, опубликованного на сайте генерального управления по конкуренции, защите прав потребителей и противодействию мошенничества (DGCCRF).
"В соответствии со статьями L. 441-16 a) и L. 470-2 V Коммерческого кодекса Франции, региональное и межведомственное управление по вопросам экономики, занятости, труда и солидарности (DRIEETS) Иль-де-Франса наложило на компанию UNILEVER FRANCE штраф в размере 2 000 000 евро за несвоевременную оплату счетов поставщиков", — сказано в тексте.
Ранее управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) сообщало, что оценит правдивость заявлений производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever об экологичности продукции.