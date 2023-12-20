МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы назначил Google новый оборотный штраф в 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также распространение ЛГБТ*-пропаганды, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд может назначить Google третий оборотный штраф за отказ удалить фейки

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиардов 611 миллионов 738 тысяч 636 рублей 60 копеек", — огласила решение судья Марина Орлова.

Заседание началось с того, что юрист попросил истребовать сведения о полномочиях должностных лиц, составивших протокол, а также вызвать для допроса сотрудников Роскомнадзора, с участием были составлены скриншоты, но "имеются разночтения в дате и времени скриншотов, которые проставлены машиной и вручную". Судья отказала.

РКН составил протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторный отказ удалить из YouTube ролики с фейками об СВО и информации, которая "подвергает несовершеннолетних к совершению противоправных действий, а также создает угрозу из жизни", ролики, "распространяющие ЛГБТ-ценности", а также контент экстремистского характера.

В конце 2021 года мировой судья Таганского района Москвы, ныне судья Басманного суда, Тимур Вахрамеев назначил Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ тогда была впервые применена в судебной практике.

Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.

Оборотный штраф — самое строгое по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.