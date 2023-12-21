МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Преображенский суд Москвы в четверг огласит приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Экс-министр Абызов уплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

Оглашение приговора назначено на 21 декабря в 14.00 мск.

Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.

На скамье подсудимых вместе с ним еще 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.

По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей, причем 20 миллиардов он заплатил из собственных средств, о чем стало известно во время судебных разбирательств в Преображенском суде.

Сам Абызов в последнем слове просил снять арест с имущества других фигурантов, настаивая на том, что это "его война". Кроме того, он просил суд отпустить женщин, которые все находятся в СИЗО, кроме Заяц.

Он в подробностях рассказывал хронологию событий и указывал на противоречия в обвинении, ссылаясь на то, что он не мог украсть у себя деньги, так как на момент сделок был бенефициарным владельцем "Сибэко" и "РЭС" на 95,5%.

Абызов и другие 10 фигурантов вину не признали, сознался лишь бывший гендиректор ООО "Ру-ком" Николай Степанов, в суде он еще раз подчеркнул, что "это решение осознанное" и он признает вину в мошенничестве и коммерческом подкупе (статьи 159 и 204 УК РФ).

В прениях сторон гособвинитель просил приговорить Абызова к 19,5 годам колонии строгого режима, остальных фигурантов — на сроки от семи до 18,5 лет лишения свободы, в том числе Степанова — к девяти годам.

Обвинение также просило суд удовлетворить в полном объеме гражданский иск в пользу компании РЭС и взыскать с фигурантов солидарно 1,5 миллиарда рублей.