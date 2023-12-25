БЕЛГРАД, 25 дек — ПРАЙМ. Запад действует в Сербии по одинаковым схемам организации беспорядков на выборах в разных странах, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на фоне протестов в Белграде. Захарова оценила "раскачивание" Западом Сербии

"Запад действует по тем же схемам и лекалам. Никакой выдумки", — заявил посол России на брифинге.

Посол отметил, что обычно все начинается задолго до выборов с протестов, потом ведется к проведению внеочередных выборов. По его словам, возможны два исхода событий: либо победа прозападных сил или, в случае поражения поддерживаемых извне, запускается "сценарий оспаривания выборов, фактически, силовое решение вопроса".

Боцан-Харченко напомнил, что цветные или "майданные" революции начались именно с Сербии в 2000 году, когда свергли президента Слободан Милошевич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич уведомил посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии.

Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы России за предоставленную информацию о готовившихся беспорядках.

Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, перекрыли улицы перед администрацией и пытались прорваться внутрь.

Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти обеспечат порядок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что очевидны попытки коллективного Запада "раскачать ситуацию в Белграде, используя техники "майданных переворотов".