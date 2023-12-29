2023-12-29T11:56:28+03:00
2023-12-29T11:56:28+03:00
2023-12-29T11:56:28+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231229/842707585.html
Дело в отношении блогера Лерчек прекращено
Право
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной об уклонении от уплаты налогов прекратили 28 декабря, заявил в беседе с РИА новости ее адвокат Константин Третьяков. "Вчера... ПРАЙМ, 29.12.2023
право, общество , новости, дело, блогер лерчек, уклонение от уплаты налогов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной об уклонении от уплаты налогов прекратили 28 декабря, заявил в беседе с РИА новости ее адвокат Константин Третьяков.
"Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (2 ст. 198 УК РФ)", — отметил он.
Ранее Следственный комитет России возбудил против Лерчек и ее мужа Артема Чекалина два дела об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании денег в особо крупном размере.
По словам Третьякова, обвинения по делу о легализации более 130 миллионов рублей в 2021 году сохраняются.