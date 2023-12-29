МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной об уклонении от уплаты налогов прекратили 28 декабря, заявил в беседе с РИА новости ее адвокат Константин Третьяков. Роковые яйца и рекордные санкции. Названы главные события в экономике

"Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (2 ст. 198 УК РФ)", — отметил он.

Ранее Следственный комитет России возбудил против Лерчек и ее мужа Артема Чекалина два дела об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании денег в особо крупном размере.

По словам Третьякова, обвинения по делу о легализации более 130 миллионов рублей в 2021 году сохраняются.