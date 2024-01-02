2024-01-02T14:34:28+03:00
2024-01-02T14:34:28+03:00
2024-01-02T14:34:28+03:00
2024
https://1prime.ru/legal/20240102/842723246.html
В России вступят в силу новые правила получения вида на жительство
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Высококвалифицированным иностранным специалистам с 7 января 2024 года смогут получить бессрочный вид на жительство в России. "Вид на жительство выдается без ограничения срока... ПРАЙМ, 02.01.2024
право, общество , новости, россия, вид на жительство, экспаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Высококвалифицированным иностранным специалистам с 7 января 2024 года смогут получить бессрочный вид на жительство в России.
"Вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве, и членам его семьи при условии, что данный высококвалифицированный специалист и члены его семьи проживают в России", — говорится в документе.
Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Изменения в федеральный закон вступят в силу с 7 января.