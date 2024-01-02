МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Высококвалифицированным иностранным специалистам с 7 января 2024 года смогут получить бессрочный вид на жительство в России. Мигрантов обязали уведомлять МВД о начале работы в России

"Вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве, и членам его семьи при условии, что данный высококвалифицированный специалист и члены его семьи проживают в России", — говорится в документе.

Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Изменения в федеральный закон вступят в силу с 7 января.