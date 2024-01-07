В ГД рассказали об ответственности за замусоривание дачных участков в праздники
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. За замусоривание дачных участков в новогодние праздники владельцы могут понести ответственность, рассказал депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
"Каждый земельный участок должен использоваться в соответствии со своим видом разрешенного использования (и новогодний отдых на даче сюда вполне подходит — для отдыха), а также содержаться в чистоте и не быть захламленным. Дачники абсолютно убеждены в том, что если участок принадлежит им, то есть находится в частной собственности, то они могут его использовать как желают и захламлять в том числе бытовым мусором. Однако это совсем не так", — сказал Чаплин РИА Новости.
По словам депутата, ответственность за загрязнение участка предусматривается статьей 6.9 Кодекса города Москвы и предполагает штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей.
Более того, частью 2 статьи 8.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы, к этому относится и порча земли в результате неправильного хранения мусора и химикатов, штраф для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, рассказал депутат.
Согласно закону, граждане, на участках, в домах или квартирах которых образуются отходы, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.
При этом на сегодняшний день дачники обычно не заключают договоры непосредственно с операторами, а есть один единственный договор с товариществом или кооперативом, в деревне или в тех местах, где нет товарищества, договор может быть заключен с каждым собственником дома, сообщил депутат.
"Важно то, что даже если дачник увозит весь мусор в город и выкидывает на контейнерную площадку у своего многоквартирного дома, это не освобождает его от обязанности оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов на даче. В соответствии с частью 1 статьи 8.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления также влечет штраф для граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей", — заключил Чаплин.
https://1prime.ru/legal/20240107/842740193.html