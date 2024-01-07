МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. За замусоривание дачных участков в новогодние праздники владельцы могут понести ответственность, рассказал депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Правительство выделит до трех миллионов рублей на благоустройство сел

"Каждый земельный участок должен использоваться в соответствии со своим видом разрешенного использования (и новогодний отдых на даче сюда вполне подходит — для отдыха), а также содержаться в чистоте и не быть захламленным. Дачники абсолютно убеждены в том, что если участок принадлежит им, то есть находится в частной собственности, то они могут его использовать как желают и захламлять в том числе бытовым мусором. Однако это совсем не так", — сказал Чаплин РИА Новости.

По словам депутата, ответственность за загрязнение участка предусматривается статьей 6.9 Кодекса города Москвы и предполагает штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей.

Более того, частью 2 статьи 8.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы, к этому относится и порча земли в результате неправильного хранения мусора и химикатов, штраф для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, рассказал депутат.

Согласно закону, граждане, на участках, в домах или квартирах которых образуются отходы, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.

При этом на сегодняшний день дачники обычно не заключают договоры непосредственно с операторами, а есть один единственный договор с товариществом или кооперативом, в деревне или в тех местах, где нет товарищества, договор может быть заключен с каждым собственником дома, сообщил депутат.

"Важно то, что даже если дачник увозит весь мусор в город и выкидывает на контейнерную площадку у своего многоквартирного дома, это не освобождает его от обязанности оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов на даче. В соответствии с частью 1 статьи 8.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления также влечет штраф для граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей", — заключил Чаплин.