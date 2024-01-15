МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Злоумышленники похитили у крупной торговой сети в Москве детское питание на сумму 100 миллионов рублей и перепродали его, их уже задержала полиция, сообщила журналистам представитель МВД Ирина Волк. Названы аферы, которые мошенники провернут в ближайшие дни

По предварительным данным, отметила она, сотрудница головного офиса крупной торговой сети заказывала у компании-партнера подарочные карты ретейлера, активировала их и увеличивала баланс на значительные суммы, не внося на карты деньги.

"Затем двое сообщников оплачивали с помощью этих карт в магазинах компании смесь для детского питания, после чего реализовывали ее по своим каналам", — добавила Волк.

По словам официального представителя МВД, ущерб компании превысил 100 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, соединенные в одно производство. Сейчас фигуранты преступления находятся под подпиской о невыезде.