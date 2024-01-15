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В Москве мошенники похитили детское питание на 100 миллионов рублей
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Злоумышленники похитили у крупной торговой сети в Москве детское питание на сумму 100 миллионов рублей и перепродали его, их уже задержала полиция, сообщила журналистам... ПРАЙМ, 15.01.2024
право, общество , новости, россия, мошенники, детское питание
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Злоумышленники похитили у крупной торговой сети в Москве детское питание на сумму 100 миллионов рублей и перепродали его, их уже задержала полиция, сообщила журналистам представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, отметила она, сотрудница головного офиса крупной торговой сети заказывала у компании-партнера подарочные карты ретейлера, активировала их и увеличивала баланс на значительные суммы, не внося на карты деньги.
"Затем двое сообщников оплачивали с помощью этих карт в магазинах компании смесь для детского питания, после чего реализовывали ее по своим каналам", — добавила Волк.
По словам официального представителя МВД, ущерб компании превысил 100 миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, соединенные в одно производство. Сейчас фигуранты преступления находятся под подпиской о невыезде.