МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Amazon оборотный штраф свыше 200 миллионов рублей за осуществление деятельности на территории России без открытия представительства, передает корреспондент РИА Новости из зала. Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России

"Amazon Web Services Inc. признан виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 миллионов 469 тысяч 997 рублей 13 копеек", — огласила решение судья Александра Михалёва.

Протокол был составлен за работу в России без филиала, предупреждение Роскомнадзора компания проигнорировала.

Amazon Web Services (AWS) — облачный сервис, созданный компанией Amazon в 2006 году. Предоставляет услуги по хранению баз данных, облачному программному обеспечению.

Ранее утром суд оштрафовал за аналогичное правонарушение Hetnez online gmb на сумму свыше 117 миллионов рублей, а также назначил штрафы по 6 миллионов рублей компаниям Bluehost и Kamatera Inc.