МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей Apple за отказ удалить книгу "Майн Кампф" из Apple Books, передает корреспондент РИА Новости из зала. Apple оплатила антимонопольный штраф, сообщила ФАС

"Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", — огласила решение судья Ольга Синельникова.

Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству юриста компании из-за имеющихся в деле документов, содержащих коммерческую тайну. В открытом режиме состоялось лишь оглашение решения.

Протокол был составлен за отказ удалить из приложения Apple Books книгу "Майн Кампф" под авторством Адольфа Гитлера.

Apple Books (ранее iBooks) — бесплатное приложение от Apple Inc. для чтения электронных книг. Работает только на "яблочных" устройствах.