2024-01-23T16:35:13+03:00
2024-01-23T16:35:13+03:00
2024-01-23T16:35:13+03:00
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Суд оштрафовал Apple за отказ удалить "Майн Кампф" из Apple Books
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Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей Apple за отказ удалить книгу "Майн Кампф" из Apple Books, передает корреспондент РИА Новости из зала. "Apple Distribution... ПРАЙМ, 23.01.2024
право, общество , новости, россия, apple, суд
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей Apple за отказ удалить книгу "Майн Кампф" из Apple Books, передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", — огласила решение судья Ольга Синельникова.
Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству юриста компании из-за имеющихся в деле документов, содержащих коммерческую тайну. В открытом режиме состоялось лишь оглашение решения.
Протокол был составлен за отказ удалить из приложения Apple Books книгу "Майн Кампф" под авторством Адольфа Гитлера.
Apple Books (ранее iBooks) — бесплатное приложение от Apple Inc. для чтения электронных книг. Работает только на "яблочных" устройствах.