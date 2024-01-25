МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сбербанк планирует подать в суд ходатайство о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, из-за неоплаченного долга по договору поручительства по обязательствам юридического лица, сообщила пресс-служба банка. Блиновская оспорила решение налоговой инспекции

"Подтверждаем, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве Блиновского А.В. Основание — наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица", — отмечается в сообщении.

Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Согласно информации Следственного комитета России, Блиновская получала значительные доходы от продажи тренингов и обучающих марафонов, не уплачивала налоги и легализовала незаконно полученные средства. Ее муж, Алексей Блиновский, также стал фигурантом дела. Всего супруги Блиновские, по версии следствия, уклонились от уплаты более 918 миллионов рублей налогов.