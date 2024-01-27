МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Лишение владельцев авто прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номер машины, не отпугнет их, а приведет к росту коррупции, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. Раскрыта динамика цен на новые китайские автомобили в России

Ранее МВД РФ выступило с предложением ввести данную меру наказания.

"Дело в том, что те, кто пользуется такими устройствами, они пугаются не трех месяцев лишения прав управления. Их это просто не пугает. Другое дело, ужесточение этого всего приведет к росту количества взяток, потому что, если кто-то готов лишиться права управления на три месяца и отдохнуть от "баранки", то перспектива лишиться права управления на год заставит задуматься над тем, чтобы дать сотруднику ГАИ денег. Поэтому это путь к коррупции", — считает президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов также считает, что увеличение срока лишения прав не повлияет на нарушителей. По его словам, даже месяц лишения прав для водителя неприятное явление, так как нужно сдавать теоретический экзамен, проходить медкомиссию.

"Даже если бы это было лишение прав на неделю, то это достаточно отрезвляющее явление", — отметил он и добавил, что если водителя не пугает месяц, то его не напугает и год.

По его мнению, МВД нужно сосредоточиться на выработке механизмов отлова тех, кто использует указанные выше устройства. "АвтоВАЗ" весной начнет продажи машин под новым брендом

"Мне представляется, что действующих механизмов по отлову вполне достаточно. То есть, достаточно зафиксировать на видео проезжающую машину со скрытыми номерами и далее эту машину остановить. Здесь не требуется отдельная статья за установку устройства, когда вы поймали за использование", — пояснил Холодов.

Он подчеркнул, что необходимо сосредоточить внимание на тех, кто использует эти устройства, а не просто произвел их установку, которая, к тому же, может быть скрытой.

"Теоретически, человек мог поставить, продать машину, потом покупатель мог узнать, что у него такая штука есть, когда более опытный сотрудник ГАИ ее обнаружил. Здесь получается, что есть шанс привлечения невиновных, если мы говорим об установке таких устройств", — сказал эксперт и пояснил, что основная идея предложения МВД заключается в том, что это возможность привлечь к ответственности просто за то, что автомобиль оборудован подобным устройством.

"А для этого эту норму и требуется оформить отдельно, вытащить ее из подпункта, в котором ответственность именно за факт непосредственного использования", — добавил Холодов.

При этом, по словам Травина, есть риски, что под предлагаемую статью могут попасть случаи, когда к номерному знаку "прилип снег, грязь, листочек".

"Тут ситуация очень странная, если водитель сам прилепил листочек, значит, его нужно наказывать, а если ветром надуло, значит, наказывать его нельзя. А кто будет выяснять, как у него листочек оказался на регистрационном знаке? Да никто. Эти спорные вопросы станут предметом множества судебных разбирательств", — предрек он.

Травин подчеркнул, что в целом ужесточение наказания не приводит к действенным результатам.

"Ведь уже далеко не в первый раз ужесточают эти санкции, а на водителей не действует. Надо отказываться от метода кнута, надо всё-таки действовать методом пряника. Метод кнута мало что дает, как ездили со всякими приспособлениями, так и будут ездить, всегда будут споры, склоки и скандалы: кого наказывать, водителя, который прилепил листочек, или природу? Вот это большущие проблемы, которые, к сожалению, в судах решаются не в пользу водителя", — добавил он.