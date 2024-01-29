2024-01-29T03:19:00+03:00
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2024-01-29T03:19:00+03:00
2024
https://1prime.ru/legal/20240129/842914809.html
По гаражной амнистии в России оформили почти 320 тысяч гаражей и участков
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Россияне с начала действия в 2021 году гаражной амнистии зарегистрировали по упрощенной схеме более 318 тысяч гаражей и земельных участков, сообщил РИА Недвижимость глава... ПРАЙМ, 29.01.2024
право, общество , потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, росреестр, гаражи, амнистия, оформление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россияне с начала действия в 2021 году гаражной амнистии зарегистрировали по упрощенной схеме более 318 тысяч гаражей и земельных участков, сообщил РИА Недвижимость глава Росреестра Олег Скуфинский.
"С начала действия закона о гаражной амнистии до 1 января 2024 года Росреестром по всей стране зарегистрировано более 318 тысяч объектов: 115 тысяч гаражей и 203 тысячи земельных участков под ними", — рассказал он.
В том числе в 2023 году их было зарегистрировано более 180 тысяч объектов (почти 63 тысячи гаражей и свыше 117 тысяч участков), что почти в полтора раза больше, чем годом ранее, добавил Скуфинский.
По данным ведомства, больше всего гаражей за время действия упрощенного порядка оформления зарегистрировали в Татарстане, Приморском крае, Ярославской, Московской и Ленинградской областях. По количеству земельных участков лидируют Подмосковье, Омская, Тюменская, Саратовская и Ленинградская области.
Закон о гаражной амнистии позволяет до 1 сентября 2026 года в упрощенном порядке оформить в собственность земельный участок и расположенный на нем гараж, если возведен до 30 декабря 2004 года.