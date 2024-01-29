МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россияне с начала действия в 2021 году гаражной амнистии зарегистрировали по упрощенной схеме более 318 тысяч гаражей и земельных участков, сообщил РИА Недвижимость глава Росреестра Олег Скуфинский. Некоторых граждан в России могут освободить от платы за ОСАГО

"С начала действия закона о гаражной амнистии до 1 января 2024 года Росреестром по всей стране зарегистрировано более 318 тысяч объектов: 115 тысяч гаражей и 203 тысячи земельных участков под ними", — рассказал он.

В том числе в 2023 году их было зарегистрировано более 180 тысяч объектов (почти 63 тысячи гаражей и свыше 117 тысяч участков), что почти в полтора раза больше, чем годом ранее, добавил Скуфинский.

По данным ведомства, больше всего гаражей за время действия упрощенного порядка оформления зарегистрировали в Татарстане, Приморском крае, Ярославской, Московской и Ленинградской областях. По количеству земельных участков лидируют Подмосковье, Омская, Тюменская, Саратовская и Ленинградская области.

Закон о гаражной амнистии позволяет до 1 сентября 2026 года в упрощенном порядке оформить в собственность земельный участок и расположенный на нем гараж, если возведен до 30 декабря 2004 года.