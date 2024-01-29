МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск корпорации "Роснано", требующей взыскать более 520 миллионов рублей с госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Песков прокомментировал финансовое положение "Роснано"

Иск поступил в суд 26 января, к производству он пока не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к процессу министерство экономического развития РФ. Основания исковых требований пока не сообщаются.

"Роснано" в октябре прошлого года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.

Согласно приведенным в отчете показателям, чистый долг корпорации за первое полугодие 2023 года составил 95,6 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с первым полугодием 2022 года на 20,3%, но увеличившись с начала года на 5,2%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что меры по финансовому оздоровлению ситуации в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ "плотно занимается" этим вопросом.

"Роснано" в ноябре сообщило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долга, а в декабре погасило выпуск биржевых облигаций объемом 4,5 миллиарда рублей и выплатило купонный доход по нему в размере более 204 миллионов рублей.