МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В ситуации, когда сосед "застолбил" машино-место во дворе, например, бутылками, или досками с кирпичами, препятствующими парковке, может помочь управляющая компания или местная администрация, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

"Если ваш сосед "застолбил" место просто бутылками, конусами, покрышками, досками с кирпичами, либо старыми стульями или табуретками (то есть конструкциями, которые не нужно демонтировать специальными средствами), и они препятствуют парковке, то вы можете написать для начала в управляющую компанию или местную администрацию жалобу о том, что во дворе не убирается мусор и иные посторонние предметы, приложив фото этих предметов. В этом случае их просто приедут и выкинут", — пояснил он.

Парламентарий отметил, что никто не имеет права считать часть двора своей собственностью, поэтому заявления "это мое место парковки" и любые конструкции, цепи, загородки из кирпичей и досок, пометки на асфальте, а также заявления с угрозами освободить парковочное место — не имеют никакой юридической силы.

В качестве еще одного варианта "отвоевать" парковочное место Гаврилов назвал обращение в территориальный орган администрации района — государственный земельный надзор осуществляется государственными земельными инспекторами, которые принимают меры по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений земельного законодательства.

По словам депутата, согласно статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ за самовольное занятие земельного участка, которое заключается в том, что лицо использует его, не имея на это правовых оснований и против воли собственника, влечет наложение административного штрафа для граждан — в размере не менее пяти тысяч рублей, а на на должностных лиц — не менее 20 тысяч рублей. Кроме того, если будет доказано, что какая-то фирма захватила парковочные места, то штраф для нее в любом случае составит не менее ста тысяч рублей, добавил Гаврилов.

Парламентарий рассказал, что для решения указанного вопроса следует зафиксировать номер машины, владелец которой таким образом паркуется, сделать снимки автомобиля и самодельного ограждения, составить заявление и направить его в местное управление земельного контроля с приложением сделанных фотографий и по возможности адреса владельца авто.

"В итоге приезжает госземинспектор и штрафует нарушителя, такие вызовы можно делать и повторно. Если незаконно паркующееся лицо вам угрожает или наносит вред вашей машине не стесняйтесь обращаться в полицию. Угрозы записывайте и пишите заявление. Имеет смысл установить в машину регистратор, который снимает, что происходит вокруг машины", — заключил Гаврилов.