МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Собственник может взыскать ущерб с недобросовестных рабочих, трудящихся на даче, с которыми не был заключен договор, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья и депутат ГД от "Единой России" Никита Чаплин. Россиян предупредили о риске потерять жилье из-за подписи в интернете

"Если собственник поручает выполнение работ на даче организации или индивидуальному предпринимателю, то, скорее всего, у него будет предварительная смета, а также конкретный перечень работ в соответствии с дизайн-проектом или техническим заданием на строительство. В договоре будут описаны все права и обязанности сторон, в том числе относительно порядка возмещения убытков, которые могут произойти по вине рабочих", — рассказал он РИА Новости.

Если же собственник решил выполнять ремонт силами лиц и не составил договор, а также техническую и проектную документацию, то доказать, что работы были выполнены не в полном объеме, работы не соответствуют качеству, о котором договаривались стороны, будет практически невозможно, пояснил Чаплин.

По его мнению, самый вероятный сценарий развития событий — поиск юриста и обращение в суд.

"Но нужно помнить о том, что истцу придется доказать, что между ним и строителем были какие-то договоренности, а также факт недобросовестного поведения ответчика. В суде можно будет использовать любые доказательства: переписка между сторонами, доказательства подтверждения перевода денег, согласование материалов, уточняющие вопросы по ходу ремонта или строительства и так далее", — пояснил он.

Если же работники выполнили заказ не так, как хотел дачник, то чтобы взыскать ущерб скорее всего потребуется заключение эксперта относительно качества или объема выполненных работ, уточнил он.

"Если рабочие по какой-то причине испортили дорогостоящий материал, то его стоимость можно взыскать с них, однако в добровольном порядке возмещение ущерба происходит редко. Еще раз акцентирую, что в качестве доказательств подойдут переписки с рабочими", — сообщил Чаплин.