2024-02-05T18:35:36+03:00
2024-02-05T18:35:36+03:00
2024-02-05T18:35:36+03:00
2024
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Бывшего зампреда правления "Газпрома" признали банкротом
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление бывшего заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Валерия Голубева о своем банкротстве, в... ПРАЙМ, 05.02.2024
право, общество , новости, суд, банкротство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление бывшего заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Валерия Голубева о своем банкротстве, в отношении него введена процедура реализации имущества, следует из материалов дела.
"Признать гражданина Голубева Валерия Александровича несостоятельным (банкротом)… Ввести в отношении гражданина Голубева Валерия Александровича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев", – говорится в решении суда на портале "Электронное правосудие".
Согласно карточке дела, Голубев подал в арбитражный суд Петербурга заявление о своем банкротстве в декабре 2023 года. Исковые требования указаны в карточке дела в размере около 729 миллионов рублей. Рассмотрение отчета финансового управляющего о ходе процедуры реализации имущества назначено на 4 июля.
Голубев, сообщал ранее "Газпром", был освобожден от должности заместителя председателя правления компании в феврале 2019 года.