С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление бывшего заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Валерия Голубева о своем банкротстве, в отношении него введена процедура реализации имущества, следует из материалов дела. Сбербанк попросил суд признать банкротом экс-депутата Гольдмана

"Признать гражданина Голубева Валерия Александровича несостоятельным (банкротом)… Ввести в отношении гражданина Голубева Валерия Александровича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев", – говорится в решении суда на портале "Электронное правосудие".

Согласно карточке дела, Голубев подал в арбитражный суд Петербурга заявление о своем банкротстве в декабре 2023 года. Исковые требования указаны в карточке дела в размере около 729 миллионов рублей. Рассмотрение отчета финансового управляющего о ходе процедуры реализации имущества назначено на 4 июля.

Голубев, сообщал ранее "Газпром", был освобожден от должности заместителя председателя правления компании в феврале 2019 года.