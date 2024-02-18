2024-02-18T22:40:52+03:00
2024-02-18T22:40:52+03:00
2024-02-18T22:40:52+03:00
2024
https://1prime.ru/legal/20240218/843103685.html
ОСК подала иск к финской верфи, которой владела до 2019 года
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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обратилась с иском к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, пишет РБК со ссылкой на данные картотеки Арбитражного суда Москвы... ПРАЙМ, 18.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обратилась с иском к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, пишет РБК со ссылкой на данные картотеки Арбитражного суда Москвы.
Сумма искового требования — более 36,15 миллиарда руб лей, однако суть претензий не раскрывается.
В 2014 году ОСК стала владельцем полного пакета акций хельсинкской верфи, до этого половина акций принадлежала южнокорейскому холдингу STX, они вместе владели Arctech Helsinki Shipyard с 2010 года.
В том же году ОСК попала под антироссийские санкции, что привело к проблемам с получением заказов и кредитованием верфи. В корпорации отметили, что вервь досталась им в убыточном состоянии. В 2019 году ОСК продала верфь новому владельцу — круизному оператору Algador Holdings Ltd., принадлежавшему бенефициарам Невского судостроительно-судоремонтного завода (НССЗ) в Шлиссельбурге. Согласно договору, ОСК получила 35 миллионов евро и акции НССЗ.
В 2023 году у верфи снова сменился владелец. Им стала канадская судостроительная компания Davie. Сумма сделки не разглашалась.