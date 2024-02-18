МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обратилась с иском к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, пишет РБК со ссылкой на данные картотеки Арбитражного суда Москвы. ОСК рассказала об итогах работы за прошлый год и планах на новый

Сумма искового требования — более 36,15 миллиарда руб лей, однако суть претензий не раскрывается.

В 2014 году ОСК стала владельцем полного пакета акций хельсинкской верфи, до этого половина акций принадлежала южнокорейскому холдингу STX, они вместе владели Arctech Helsinki Shipyard с 2010 года.

В том же году ОСК попала под антироссийские санкции, что привело к проблемам с получением заказов и кредитованием верфи. В корпорации отметили, что вервь досталась им в убыточном состоянии. В 2019 году ОСК продала верфь новому владельцу — круизному оператору Algador Holdings Ltd., принадлежавшему бенефициарам Невского судостроительно-судоремонтного завода (НССЗ) в Шлиссельбурге. Согласно договору, ОСК получила 35 миллионов евро и акции НССЗ.

В 2023 году у верфи снова сменился владелец. Им стала канадская судостроительная компания Davie. Сумма сделки не разглашалась.