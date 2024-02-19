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Ивановский завод тяжелого станкостроения вернут государству
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Генеральная прокуратура через суд истребует в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС), говорится в материалах дела на сайте арбитражного суда... ПРАЙМ, 19.02.2024
право, общество , новости, россия, иваново, изтс, завод
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура через суд истребует в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС), говорится в материалах дела на сайте арбитражного суда Ивановской области.
"Заместитель генерального прокурора обратился в арбитражный суд с исковым заявлением… об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", — сказано в документе.
Ко всему прочему, в иске также требовалось изъять имущество ОАО "Станки и инструмент", которое, по мнению прокуратуры, было передано этой компании без необходимого разрешения правительства России.
ИЗТС является одним из крупнейших станкостроительных предприятий России и специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования.
Издание "Коммерсантъ" ранее передавало, что прокуратура пришла к выводу о незаконной приватизации завода в 1990-х годах. По мнению надзорного органа, решение о передаче акций завода было принято неуполномоченными лицами и организациями.