2024-02-20T11:45:24+03:00
2024-02-20T11:45:24+03:00
2024-02-20T11:45:24+03:00
2024
https://1prime.ru/legal/20240220/843117089.html
ФНС подала заявление о банкротстве Александровского НПЗ
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Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Томской области подало заявление о банкротстве Александровского нефтеперерабатывающего завода, сказано в базе арбитражных дел... ПРАЙМ, 20.02.2024
право, общество , финансы, новости, россия, фнс, завод, банкротство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Томской области подало заявление о банкротстве Александровского нефтеперерабатывающего завода, сказано в базе арбитражных дел.
Заявление подано в Арбитражный суд Томской области, задолженность НПЗ превышает 76 миллионов рублей.
Иск пока не принят к производству и дата его рассмотрения не назначена.