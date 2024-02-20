МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Томской области подало заявление о банкротстве Александровского нефтеперерабатывающего завода, сказано в базе арбитражных дел. Россиян предупредили о мошеннических звонках "от имени ФНС"

Заявление подано в Арбитражный суд Томской области, задолженность НПЗ превышает 76 миллионов рублей.

Иск пока не принят к производству и дата его рассмотрения не назначена.