МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Министерство экономического развития России выступило с предложением об индексации коммунальных тарифов из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18% до 20%, пишет РБК во вторник.

По плану Минэкономразвития, уже в следующем 2019 году повышение тарифов ЖКХ должно пройти в два этапа. При этом, отмечает РБК, ознакомившись с документом, рост платы должен уложиться в макропрогноз по инфляции.

В настоящее время тарифы в России повышаются ежегодно с 1 июля.

Предложения ведомства были направлены в министерство энергетики, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Для того, чтобы предотвратить "негативные тарифные последствия", МЭР предлагает повысить тарифы частично уже с 1 января, при этом скорректировать величину индексации с 1 июля 2019 года таким образом, чтобы в совокупности рост платы граждан по платежкам за ЖКУ "оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию".

Вторая индексация платы за ЖКХ — 1 июля 2019 года — должна быть снижена с 4 до 2,4%, отмечает министерство экономического развития в своем документе.