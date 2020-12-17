МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Всемирный банк предложил России пакет мер по ускорению экономики. В частности, организация рекомендовала смягчить политику импортозамещения, снизить пошлины на ввоз продукции, отказаться от устаревших правил техрегулирования и повысить защиту прав инвесторов. Российские экономисты неоднозначно оценили эти советы, сообщают "Известия". С их точки зрения, предложения открыть рынок для иностранных производителей на фоне глобального усиления протекционизма могут противоречить экономическим интересам России. Банк России: к концу года экономика добралась до нуля

Потенциал России по встраиванию в глобальные цепочки создания добавленной стоимости, торговлю и сеть прямых иностранных инвестиций реализован далеко не полностью, говорится в отчете ВБ. По мнению его экономистов, стране нужно сделать шаг навстречу такой интеграции — это позволит России в том числе достичь национальных целей, диверсифицировать экономику, ускорить ВВП и так далее.

Одна из ключевых рекомендаций организации — это частичное сворачивание политики импортозамещения. Эксперимент, по мнению ВБ, показал неоднозначные результаты: внутренние цены на продукты питания выросли, тогда как физический объем производства увеличился не столь значительно. Это значит, что издержки в пищевом секторе были перенесены на население. Поэтому в дальнейшем механизм надо применять с осторожностью, а лучше искать новые пути, говорится в докладе.

Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк считает, что многолетние усилия правительства по импортозамещению положительно сказались на устойчивости основных экономических показателей в период пандемии. Однако такая политика была мотивирована глобальными протекционистскими настроениями в мире и усилением санкционного режима, напомнил он. В Кремле рассказали, как импортозамещение влияет на динамику цен в России

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов добавляет, что в ряде отраслей, например, в производстве свинины или курятины политика импортозамещения была вполне разумна. Она привела к формированию мощных и конкурентоспособных производств.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов подчеркивает, что когда государства замыкаются сами в себе, торговый протекционизм усиливается — советы снижать пошлины и сворачивать импортозамещение не совсем соответствуют экономическим интересам страны. Это скорее может ослабить национальных производителей и повернуть вспять процесс снижения зависимости от продажи сырья.