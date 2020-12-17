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2020
https://1prime.ru/macroeconomics/20201217/832614494.html
Путин подписал указ о выплате семьям, имеющим детей до семи лет
Макроэкономика
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей до семи лет включительно, на каждого ребенка, сообщает пресс-служба Кремля. "В целях... ПРАЙМ, 17.12.2020
выплаты, путин, россия, новости, экономика, общество , макроэкономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей до семи лет включительно, на каждого ребенка, сообщает пресс-служба Кремля.
"В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю… Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее — граждане), в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка", — говорится в сообщении.