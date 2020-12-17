МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей до семи лет включительно, на каждого ребенка, сообщает пресс-служба Кремля. Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей к Новому году

"В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю… Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее — граждане), в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка", — говорится в сообщении.