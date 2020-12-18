МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал два документа по финансированию выплат для семей с детьми до восьми лет, объем средств составит более 70 миллиардов рублей. Путин подписал указ о выплате семьям, имеющим детей до семи лет

"Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до 8 лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим эти цели более 73,5 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что выплата затронет почти 15 миллионов детей. "Важно перечислить средства оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки, как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году", — добавил он.

Российский премьер поручил профильным министрам взять на контроль ситуацию с новогодними выплатами.