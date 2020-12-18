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https://1prime.ru/macroeconomics/20201218/832621629.html
Правительство направит более 70 миллиардов рублей на новогодние выплаты
Макроэкономика
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал два документа по финансированию выплат для семей с детьми до восьми лет, объем средств составит более 70 миллиардов... ПРАЙМ, 18.12.2020
россия, михаил мишустин, правительство рф, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал два документа по финансированию выплат для семей с детьми до восьми лет, объем средств составит более 70 миллиардов рублей.
"Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до 8 лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим эти цели более 73,5 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что выплата затронет почти 15 миллионов детей. "Важно перечислить средства оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки, как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году", — добавил он.
Российский премьер поручил профильным министрам взять на контроль ситуацию с новогодними выплатами.