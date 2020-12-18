СОФЬИНО (Московская область), 18 дек — ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России подписали более 50 производителей, все федеральные ритейлеры и основная часть региональных сетей, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В российском регионе заморозили цены на макароны

"К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим, — потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями, — что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети", — сказал Мантуров журналистам.

Таким образом, торговые сети уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар.

"Это (снижение цен на подсолнечное масло и сахар — ред.) уже фактически видно. Игорь Владимирович (Шехтерман — ред.), руководитель X5, как раз нам докладывал о том, как ведётся работа компанией", — сказал Мантуров журналистам.

"Мы представлены в 66 регионах, и мы уже со вчерашнего дня начали в них менять цены в соответствии с тем соглашением, которое достигнуто. В ближайшее время во всех наших магазинах "Пятёрочка" и "Перекресток" будут установлены цены в соответствии с этим", — сообщил в свою очередь главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.