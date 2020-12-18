МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России на конец 2020 года составит 4,6-4,9%, что выше ожиданий ЦБ, а на 14 декабря уже составила 4,7%, сообщает Центральный банк РФ. Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 4,25%

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля", — говорится в сообщении регулятора.

При этом, ЦБ отмечает, что данные факторы могут оказывать более длительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения.

"В ноябре годовая инфляция увеличилась до 4,4% (после 4,0% в октябре), и, по оценке на 14 декабря, она составила 4,7%", — добавил регулятор.

Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в ноябре также выросли и находились вблизи 4% в годовом выражении.

Центральный банк РФ сохранил прогноз по инфляции на 2021 год на уровне 3,5-4%.

В пятницу, 18 декабря, регулятор оставил ключевую ставку на уровне 4,25%.