МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ РФ. Банк России обозначил новые проинфляционные риски

В пятницу, 18 декабря, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

"Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что на среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать динамика пандемии коронавируса в России и в мире, характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также предстоящая бюджетная консолидация.

"Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в следующем году", — отмечает регулятор.