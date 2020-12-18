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https://1prime.ru/macroeconomics/20201218/832623322.html
Центробанк прогнозирует восстановление экономики России к весне 2021 года
Макроэкономика
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Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ РФ. В пятницу, 18... ПРАЙМ, 18.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ РФ.
В пятницу, 18 декабря, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.
"Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что на среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать динамика пандемии коронавируса в России и в мире, характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также предстоящая бюджетная консолидация.
"Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в следующем году", — отмечает регулятор.